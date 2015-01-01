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शुद्ध के लिए युद्ध:देवली में मिठाई की तीन दुकानों से सैंपल लिए

टोंक10 मिनट पहले
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  • कार्रवाई की भनक लगते ही व्यापारियों में हड़कंप, दुकानें बंद कर भागे

देवली राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के चलते शनिवार को तहसीलदार सर्वेश्वर निंबार्क के नेतृत्व में टीम ने शहर में तीन मिठाई की दुकानों व एक किराना दुकान कार्यवाही कर सैंपल लिए हैं जैसे ही इस कार्यवाई की भनक शहर में लगी तो अन्य व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दुकानें बंद कर भागने को मजबूर हो गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि शनिवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अंतर्गत शहर में खाद्य सुरक्षा की टीम ने तहसीलदार सर्वेश्वर निंबार्क के नेतृत्व में प्रवर्तक निरीक्षक कीर्ति शर्मा, नायब तहसीलदार रामधन मीणा भी शामिल थे। इस टीम ने शहर में चार जगह अचानक छापा मारकर सैंपल की कार्यवाई की है। उन्होंने बताया कि शहर में पटवा बाजार से एक व बस स्टैंड से दो मिष्ठान की दुकान से मावे का सैंपल लिया है। चर्च रोड पर भी एक किराने की दुकान से बेसन का सैंपल लिया है। इनको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा।

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