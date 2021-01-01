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विश्व कैंसर दिवस:विश्व कैंसर दिवस के अवसर होंगे स्क्रीनिंग कैम्प

टोंक4 घंटे पहले
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विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिला सआदत अस्पताल टोंक में 04 फरवरी को जागरूकता एवं कैंसर स्क्रीनिंग कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इसमें कैंसर से संबंधित मरीजों की स्क्रिनिंग की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि कैंसर रोग से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से 04 फरवरी को कैंसर जन जागरूकता एवं कैंसर स्क्रीनिंंग कैम्प आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला अस्पताल एवं समस्त सीएचसी पर विशेष कैंसर कैंप आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. महबूब खान ने बताया कि जिले की सभी सीएचसी, पीएचसी एवं यूपीएससी पर भी कैंसर शिविरों का आयोजन होगा। जिसमें कॉमन कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान विभिन्न प्रचार प्रसार माध्यमों से लोगों को कैंसर की पहचान लक्षण और उपाय के प्रति जागरूक किया जाएगा।सहायक चिकित्सक या नर्सिंग आफ़िसर करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपाटोंक| राजस्थान आयुष विभागीय नर्सेज महासंघ की बैठक प्रदेशाध्यक्ष रमेश दाधीच बावडी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। महासंघ के जिलाध्यक्ष हंसराज जैन ने बताया कि आयुर्वेद विभाग के नर्सिंग संवर्ग की मांगों को लेकर पांच सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री को भेजा गया। इसमें ग्रेड पे 4200 करने, नर्सेज का पद नाम परिवर्तित कर नर्सिंग ऑफिसर या सहायक चिकित्सक करने, नर्सेज का कैडर रिव्यू कर पदोन्नति करने, चिकित्सा समभ्यास का अधिकार देने एवं प्रदेश के चिकित्सालयों मे नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की गई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी दामोदर शर्मा, कृष्ण पूजन सिंह गुर्जर, दीवान सिह, सतीश शर्मा, सोहनलाल कुशवाहा, रामरतन गुर्जर, हेमराज शर्मा उनियारा, सुरजकरण गुर्जर, ताराचंद यादव, सुरेशपुरी, धर्मचन्द जैन, शंकर लाल धाकड, नंद किशोर, मंजू शर्मा, सुधाशर्मा, विजयलक्ष्मी सैन, बलराम मीणा आदि मौजूद रहे।कन्या महाविद्यालय विकास समिति की बैठक में विकास से सम्बन्धित निर्णय लिएटोंक| शहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में विकास समिति की बैठक बुधवार को हुई। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य डाॅ. बी. एल बैरवा ने की। पूर्व प्राचार्य मदनमोहन नामा, डॉ. घनश्याम गुप्ता (पूर्व प्राचार्य) तथा एडवोकेट अजय जोशी भी मौजूद रहे। बैठक में महाविद्यालय विकास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्राचार्य ने बताया कि आयुक्तालय से प्राप्त निर्देशानुसार स्नातक प्रथम वर्ष में अंतरिम रूप से प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापित करवाने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार द्वित्तीय एवं तृतीय वर्ष में अस्थायी रूप से क्रमोन्नत छात्राएं अंतिम तिथि 6 फरवरी तक ई मित्र पर प्रवेश शुल्क जमा करा सकती है। फीस जमा करवाने का यह अंतिम अवसर होगा।

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