पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नामांकन:मालपुरा में छह वार्डों के लिए सात प्रत्याशियों ने आठ नामांकन भरे

टोंक11 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

मालपुरा पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए जारी अधिसूचना के चौथे दिन 23 वार्डों में से छह वार्डों के लिए सात प्रत्याशियों ने आठ नामांकन प्रस्तुत किए। कांग्रेस के गोपाल गुर्जर अपने कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ नारेबाजी के बीच नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पहूंचे। खास बात यह है कि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्याशी के दो समर्थकों के साथ कक्ष में कोविड19 एडवाइजरी की पालना कराते हुए प्रवेश दिया गया। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वालों के साथ भीड़ आने की संभावना को देखते हुए पुलिस व आरएसपी जवान निर्वाचन अधिकारी कक्ष के बाहर तैनात रहे।देवली| पंचायत राज्य के चुनाव के तहत पंचायत समिति देवली के 21 वार्डों में आयोजित होने वाले सदस्यों के चुनाव को लेकर शनिवार को दो जनों ने सीआर पद के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।इस नामांकन प्रक्रिया के तहत 9 नवंबर यानी सोमवार का दिन आखरी होगा। जिसके चलते नामांकन दाखिल करने वाले एवं उनकी समर्थकों की टीम के चलते भारी भीड़ उमड़ने की संभावना बन गई है। निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण गोयल ने बताया कि शनिवार को पंचायत समिति के वार्ड 7 एवं 19 से 1-1 नामांकन पत्र दाखिल किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें