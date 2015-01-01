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कार्यकारिणी विस्तार:शिवजीलाल चौधरी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ जिलाध्यक्ष

टोंक4 घंटे पहले
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स्वयसेवी शिक्षण संस्था के प्रांतीय महामंत्री किशन मित्तल ने शिवजीलाल चौधरी को संगठन में टोंक जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया हैं। महामंत्री ने चौधरी को कार्यकारिणी गठित कर शपथ ग्रहण अयोजित करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को सेंट सोल्जर स्कूल नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का माल्यापर्ण कर स्वागत किया गया। विदित रहे पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने निजी कारणों से संगठन से त्यागपत्र दे दिया था। शर्मा ने नए अध्यक्ष शिवजीलाल चौधरी को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन देते हुए आशा व्यक्त की वह निजी शिक्षण संस्थानों के लिए बेहतर काम करेंगे।

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