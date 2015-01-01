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ग्राहकी को देखकर दुकानदार भी उत्साहित:महीनों बाद लोगों की ग्राहकी को देखकर दुकानदार भी उत्साहित हैं

टोंक3 घंटे पहले
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वनस्थली दीपोत्सव के शुभारंभ साथ ही बाजारों में बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी हैं। तथा कई महीनों बाद लोगों की ग्राहकी को देखकर दुकानदार भी उत्साहित हैं। आमजन दीपोत्सव पर जमकर खरीदारी करने में जुट गए हैं। हालांकि इस बार कोविड-19 का दौर चलने तथा उड़द की फसल खराब होने के कारण पिछले साल की अपेक्षा खरीदारी कम हो रही है।लेकिन फिर भी जिस दौर के बाद खरीदारी शुरू हुई है। कस्बें के बाजार दीपावली के अवसर पर सजने लगे हैं। वहीं सजावट,अन्य प्रकार की दूकानों पर लोगों की लगातार रौनक देखी जा रही है। दूसरी ओर इन दिनों कस्बें के बाजार में भीड़ रहने एवं आड़े तिरछे वाहनों के खड़ा करने से जाम की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इससे राहगीरों एवं आमजनों को आने जाने में कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। दुपहिया वाहन चालकों द्वारा आड़े तिरछे वाहनों के खड़े करने से रोड़ सिकुड़ने लगी है। दीपावली के पर्व पर जाम की स्थितियां उत्पन्न होने के चलते खरीदारी वाहनों एवं राहगीरों का निकलना मुश्किल हो रहा है।

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