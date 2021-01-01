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मेले की अनुमति देने की मांग:श्याम भक्त ने सरकार से की खाटूश्याम के वार्षिक फाल्गुन मेले की अनुमति देने की मांग

टोंक5 घंटे पहले
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अलीगढ़ खाटूश्याम में स्थित श्री श्याम बाबा के मन्दिर में श्रद्धालुओं के दर्शनों पर लगाए प्रतिबंध हटाने व वार्षिक फाल्गुन मेले की अनुमति भी देने की मांग की राज्य सरकार से है। इसके लिए रामपुरा गांव के श्याम प्रेमियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। श्रीश्याम सेवा समिति रामपुरा के अध्यक्ष दीपक टंकारिया, प्रशांत जैन, मारुत जैन, महावीर सैनी, गोपाल जोशी, विजय गौतम, पवन जांगिड़, मनोरंजन जांगिड़, धनराज सैनी, पवन सैन, मनोज सैनी, बलराम शर्मा, सोनू सैनी, मोनू सैनी आदि श्याम प्रेमियों ने बताया कि खाटूधाम मन्दिर देश भर में बसे करोड़ों श्याम भक्तों की आस्था का केन्द्र है।

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