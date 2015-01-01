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दीपोत्सव:दीपोत्सव पर श्रीबंशी ब्रांड की हो रही जमकर खरीदारी

टोंक3 घंटे पहले
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  • कच्ची घाणी का तेल खरीदने पर बंपर ड्रा में हिस्सा लेने का मौका

दैनिक भास्कर के खुशियों की शॉपिंग इवेंट के तहत बंपर ड्रॉ और दीपोत्सव के तहत श्री बंशी ब्रांड शुद्ध सरसों के तेल की जमकर खरीदारी हो रही हैं। जिले के ग्राहक व दुकानदार को श्री ब्रांड शुद्ध कच्ची घाणी सरसों का तेल के पैकिंग या टीन खरीदने पर बंपर ड्रा में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा हैं।श्री ब्रांड के लोकेश जैन ने बताया कि टोंक के श्री ब्रांड शुद्ध सरसों के तेल की मांग पूरे राजस्थान में बढी। सरसों तेल का उत्पादन बढ़ने से देश के विभिन्न राज्यों से सरसों तेल के आर्डर मिल रहे हैं। श्री ब्रांड के विनोद जैन के अनुसार तेल उत्पादन का 70 प्रतिशत हिस्सा कच्ची घाणी का होता है जो कोल्हू में इमली की लकड़ी से सरसों के तेल की पिराई कर तैयार किया जाता है।चिकित्सकों के अनुसार सरसों तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड सहित अन्य पोषक तत्व होते हैं यह तेल हार्ट के लिए फायदेमंद होता है इससे कोलेस्ट्रोल कम होता है।श्री ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर और वितरकों ने बताया कि श्री ब्रांड ने शुद्धता व क्वालिटी के दम पर आम जनता व संपूर्ण प्रशासन के बीच अपनी अच्छी छवि बना ली है। कोरोना काल में भी श्री ब्रांड की ओर से 20 हजार मास्क का वितरित किए जा चुके हैं।श्री ब्रांड के लोकेश जैन ने बताया कि दैनिक भास्कर के खुशियों की शॉपिंग इवेंट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर ड्रा में भाग ले सकता है जिससे वह फ्री उपहार जीतने का मौका पा सकता है। उन्होंने बताया कि श्री ब्रांड के किसी भी प्रकार की तेल की पैकिंग खरीद पर कोरोना बचाव के लिए हर ग्राहक को मास्क निशुल्क दिया जा रहा है।ड्रा में कैसे करे आवेदन : 9190000071 नम्बर पर मिस कॉल करने पर एक मैसेज प्राप्त होगा, मैसेज से एक लिंकमिलेगा जिसमे अपनी समस्त जानकारी भरे।

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