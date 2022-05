Hindi News

Local

Rajasthan

Jaipur

Tonk

The Accused Was Roaming In Search Of Prey

जंगल में बंदूक लेकर घूमते एक व्यक्ति गिरफ्तार: शिकार की तलाश में घूम रहा था आरोपी

A man was arrested carrying a gun in the forest.The accused was roaming in search of prey.

टोंक की बरोनी थाना पुलिस ने जंगल में शिकार के लिए घूमते एक व्यक्ति को टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

बरोनी थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आज दोपहर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जंगल में टोपीदार बंदूक लेकर शिकार की तलाश में घूम रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बंदूक बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान हाथोना निवासी चौथमल पुत्र गाजी लाल मोग्या के रूप में की गई है। उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को बुधवार सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा।