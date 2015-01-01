पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पंचायत राज चुनाव:टोंक पंचायत समिति में आज थमेगा प्रचार, गत चुनाव में बहुमत होते हुए भी भाजपा प्रत्याशी को मिली थी पराजय

टोंकएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना संक्रमण के कारण प्रचार रहा धीमा, पहले चरण का चुनाव 23 को, अधिकांश जगह सीधा मुकाबला

(एम. असलम) पंचायती राज के पहले चरण का प्रचार शनिवार की शाम को थम जाएगा। हालांकि इस बार कोरोना गाइड लाइन की पालना के कारण पूर्व की अपेक्षा प्रचार होता कम ही नजर आया। वहीं मतदाताओं में भी पूर्व की भांति रुझान कम ही नजर आया।
ऐसे में लगता है कि इस बार पूर्व की अपेक्षा मतदान भी कम हो सकता है। लेकिन प्रत्याशी अपने- अपने पक्ष में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं। जिले में सात पंचायत समिति की 135 सीटों पर चार चरणों में चुनाव होंगे। इसके पहले चरण में टोंक पंचायत समिति की भी 19 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसका प्रचार शनिवार की शाम थम जाएगा। इसमें गत चुनाव पर नजर डालते तो यहां पर गत चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था। लेकिन उसके बाद भी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को प्रधान के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब इस चुनाव के बाद क्या होता है, ये तो समय ही बताएंगा। लेकिन इसबार भी यहां पर प्रधान को लेकर घमासान के आसार है। ये घमासान महिलाओं के बीच होना है। इस बार पंचायत समिति टोंक प्रधान सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसे में यहां पुरुषों की अपेक्षा महिला उम्मीदवारों की संख्या अधिक है।

बहुमत के बावजूद नहीं बन सका था भाजपा का प्रधान
2015 के टोंक पंचायत समिति के चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला था। लेकिन भाजपा से ही जीते जगदीश गुर्जर ने बाजी पलट दी। प्रधान के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में जगदीश गुर्जर प्रधान बने थे। इस चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला, लेकिन भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को एक मत से हार का सामना करना पड़ा था। जबकि भाजपा को 25 में से 17 सीटें मिली थी। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को प्रधान के चुनाव में महज 1 ही मत मिल पाया। जबकि कांग्रेस के इस चुनाव में 7 प्रत्याशी विजयी हुए थे।

परिसीमन सीटें हुई कम
टोंक पंचायत समिति में गत चुनाव में 25 सीटें थी। लेकिन इस बार नए परिसीमन के बाद नई पीपलू पंचायत समिति बनी। इस कारण टोंक पंचायत समिति में इसबार 19 सीटें रहे गई तथा 19 सीटें पीपलू पंचायत समिति में हैं। दोनों पंचायत समितियों में 25 - 25 ग्राम पंचायतों को बांटा गया।

2020 में एक वोट से बना था प्रधान
टोंक पंचायत समिति में अधिकांश प्रधान कांग्रेस का ही बना है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से सत्ता पक्ष का भी असर प्रधान पद को लेकर देखा जा रहा है। टोंक पंचायत समिति में सन 2000 में कांग्रेस की कौशल्या देवी एक मत से जीतकर प्रधान बनी। 2005 में पांच मतों के अंतर से कांग्रेस की सुगना मीणा प्रधान बनी, 2015 में भाजपा ने परचम लहराया, भाजपा के खेमराज मीणा 5 मतों के अंतर से प्रधान बने। 2020 के चुनाव में महिलाओं के लिए पंचायत समिति प्रधान की सीट आरक्षित है, जहां 23 नवंबर को मतदान होना है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें