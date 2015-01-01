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सर्दी का असर शुरू:सर्दी का असर शुरू, एक दो दिन में बारिश के आसार

टोंक3 घंटे पहले
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जिले में सर्दी का असर दिन में भी महसूस होने लगा है। लेकिन आगामी दिनों तापमान में उतार-चढाव के साथ ही दो दिन बाद बारिश के भी आसार है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में दो दिन में तापमान में एक डिग्री की बढौतरी के साथ ही दो दिन बाद बारिश के भी आसार है। जिले में गुरुवार को अधिकतम तापमान 29 एवं न्यूनतम 16 डिग्री रहा। हालांकि दो दिन पूर्व रात के तापमान में गिरावट थी। रात का तापमान 14 डिग्री तक पहुंच गया था। दो-तीन दिन से जिले में दिन का तापमान 30 डिग्री के नीचे चल रहा है। दिन में आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही धूप में भी तेजी बेहद कम है।

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