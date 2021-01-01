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मोक्षधाम मार्ग में कीचड़:अरनियानील गांव के मोक्षधाम मार्ग में कीचड़ में से गुजरती है शवयात्रा

टोंक3 घंटे पहले
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लॉकडाउन के बाद ग्राम पंचायतों के पास बजट के अभाव ग्रामीण विकास में आड़े आ रहा है। इसकी बानगी दाखिया ग्राम पंचायत के अरनियानील गांव में देखने को मिली। जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सीसी सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बावजूद बजट के अभाव में सड़क निर्माण नहीं कराया जा रहा। आलम यह है कि मोक्षधाम मार्ग से ग्रामीण शव को भी कीचड़ के बीच से लेकर गुजर रहे है।दो दिन पहले में बुजुर्ग सुगनचंद शर्मा की अंतिम यात्रा में पहुंचे लोग जब कीचड़ के बीच से गुजरे तो उन्होंने भी जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। रामरतन यादव, पृथ्वीराज सिंह, सत्यनारायण चौधरी, मंगलराम सैनी, खुशीराम यादव, हेमराज सैनी, रामकिशन यादव, राजाराम जाट, कमलेश शर्मा, बृजेश जांगिड़, सुरेश वर्मा आदि ग्रामीणों का कहना है कि टोडारायसिंह उपखंड के मोडियाला, खरेडा, रघुनाथपुरा समेत कई गांवों में जाने वाले राहगीर भी इसी मार्ग से गुजरते है। ऐसे में कीचड़ के चलते मार्ग में गिरकर चोटिल हो रहे है। इधर, दाखिया ग्राम सरपंच संतरा देवी का कहना है कि मार्ग में सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत है, बजट मिलते ही जल्द ही सीसी सड़क का कार्य शुरू कराया जाएगा।

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