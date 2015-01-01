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आत्महत्या:फांसी लगाकर युवती ने आत्महत्या की

टोंक3 घंटे पहले
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बंथली निवारिया गांव में गुरुवार सुबह 19 वर्षीय युवती ने घर पर कमरा बंद कर फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। इससे पूर्व गांव में बुधवार रात को भी एक युवक ने कमरा बंद कर फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पिछले दो दिनों में गांव में यह तीसरी मौत है। बुधवार रात को ही जहां एक युवक ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या की थी, वहीं एक किसान की सर्पदंश से मौत हो गई। दीपावली से पूर्व तीन मौतों से गांव शोक में डूब गया। निवारिया गांव के सेठ बाबा ढाणी में निवासी शिवराज माली की बेटी राजी (19) ने अपने घर के कमरे में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारा व अस्तपाल में मोस्टमार्टम करवाया। मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। मृतका के परिजन सुबह अपने-अपने कामों से घर से बाहर गए हुए थे। राजी घर पर अकेली ही थी। सुबह साढे 8 बजे के करीब उसका भाई रामफूल घर पर आया तो उसे बाहर का गेट अंदर से बंद मिला। उसने दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर उसने घर की दीवार पर चढ़कर कमरे के अंदर देखा तो राजी रस्सी के सहारे लटकी हुई दिखी। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।

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