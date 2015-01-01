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बच्ची का अपहरणकर्ता अलवर से गिरफ्तार:पड़ोसी ने ही किया बच्ची का अपहरण, बेचने के लिए मेरठ जा रहा था, अलवर से गिरफ्तार

टोंक17 मिनट पहले
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  • बाइक पर ले गया था घर के बाहर खेल रही छह बर्षीय बच्ची को, बालिका बरामद, परिजनों को सौंपी
  • ऐसे मिली सफलता: टोंक साइबर सेल की ओर से उपलब्ध तकनीकी सहायता पर आरोपी रामावतार की लोकेशन अलवर में मिली। रोडवेज बस में सफर करते समय गिरफ्तार किया, बच्ची भी बरामद

सोप कस्बे से बुधवार शाम को छह वर्षीय मासूम बालिका का अपहरण कर उसे बेचने जा रहे आरोपी युवक को पुलिस की तत्परता से पांच घंटे में ही दबोच लिया गया। वही पुलिस ने बालिका को भी बरामद कर उसे परिजनों को सौंप दिया हैं। एसपी ओमप्रकाश ने बताया कि सोप थाने में बुधवार को एक महिला ने अपनी छह वर्षीय पोती के अपहरण का अपने ही पड़ोसी रामावतार बैरवा के खिलाफ मामला करवाया गया था। इस पर एएसपी विपिन शर्मा के निर्देशन में उनियारा डीएसपी राजेश मलिक और सोप थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी के नेतृत्व में दो टीमे सवाईमाधोपुर और अलवर जिले के लिए रवाना की गई। टीम को टोंक साइबर सेल की ओर से उपलब्ध तकनीकी सहायता के आधार पर आरोपी रामावतार की लोकेशन अलवर में पाई गई। पुलिस ने अलवर पुलिस के एसआई की सहायता से आरोपी की तलाश शुरु कर उसे दिल्ली जाने वाली रोड़वेज बस में सफर करते समय अलवर से गिरफ्तार कर उसके पास से बच्ची को भी बरामद कर दिया।

आरोपी ने किया मेरठ की महिला का जिक्रचाइल्ड ट्रेफिकिंग से जुड़े इस मामले में पुलिस की ओर से आरोपी पर त्वरित गिरफ्तारी से जहां बड़े खुलासे की उम्मीद है, वहीं एसपी की ओर दी गई जानकारी के अलावा आरोपी युवक से बातचीत के दौरान उसने मेरठ में एक महिला का नाम बताया। जो करीब एक माह से फोन के माध्यम से संपर्क थी। आरोपी ने बताया कि वह उसे सिर्फ बालिका लेकर आने के लिए बोली थी। वही आरोपी अभी तक महिला से मिला भी नहीं है। विदित रहे जिले में पहले भी कई बार चाइल्ड ट्रेफिकिंग के मामले सामने आते रहे हैं।

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