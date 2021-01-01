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चेयरमैन चुनाव:अध्यक्ष पद उम्मीदवारों की तस्वीर आज होगी साफ, जांच में सभी नामांकन सही

टोंक2 घंटे पहले
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  • नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन, 16 उम्मीदवारों ने 17 पर्चे भरे

नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के नामांकनों की जांच के बाद जिले की पांचों नगर पालिकाओंं में सभी नामांकन पत्र सही पाए गए। गुरुवार को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उसके बाद अध्यक्ष पद के दावेदारों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।अध्यक्ष के लिए 16 उम्मीदवारों ने 17 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। उल्लेखनीय है कि जिले में 28 जनवरी को जिले में वार्ड के लिए मतदान हुआ था। अब विजयी 140 वार्ड पार्षद 7 फरवरी को नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसके लिए वर्तमान में सभी जगह जोड़-तोड़ की गतिविधियां तेज है। वहीं दोनों ही प्रमुख दल अपने-अपने पार्टी के पालिका अध्यक्ष बनाने एवं दूसरे दल का खेल बिगाड़ने में जुटे हैं। गौरतलब है कि गत चुनाव में निवाई में कांग्रेस के पास बहुमत होते हुए भी भाजपा का अध्यक्ष चुना गया था। जिले की पांचों नगर पालिकाओं में से उनियारा को छोड़कर सभी जगह भाजपा का अध्यक्ष बना था।किस दल के कितने पार्षदक्षेत्र वार्ड कांग्रेस भाजपा अन्यनिवाई 35 08 09 18देवली 25 10 05 10उनियारा 20 04 12 04टोडा 25 05 14 06मालपुरा 35 05 13 17कुल 140 32 53 55

निवाई : व्हिप की बाध्यता पालिका चुनावों में लागू नहीं

टोंक| नगर पालिका चुनाव में दल-बदल की स्थितियां को रोकने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। जबकि कई स्थानीय निकायों पर भी सख्ती से दल-बदल कानून बनाए जाने पर जोर देते नजर आ रहे हैं। ये मामला उस समय चर्चा का विषय बना जब राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर एक व्हिप जारी किया गया है। जो निवाई नगर पालिका के लिए। जहां पर राकांपा के 17 उम्मीदवार विजयी हुई है, लेकिन वर्तमान में स्थितियां ये हैं कि सभी 17 नव निर्वाचित पार्षद भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे में उनको व्हिप जारी करके इंडियन कांग्रेस में वोट दिए जाने की बात की जा रही है। इस संबंध में अधिवक्ता महावीर तोगड़ा का कहना है कि लोकसभा, विधानसभा सदस्यों की भांति व्हिप जारी कर सदन में पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने का नियम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम व निर्वाचन नियमों में नहीं होने से व्हिप की बाध्यता सदस्यों पर लागू नहीं होती हैं।

मालपुरा नगर पालिका : अब कांग्रेस भाजपा में टक्करमालपुरा। पालिकाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाली निर्दलीय प्रत्याशी रशीदा सीलार ने बुधवार को अपना नाम वापस लेने से अब मालपुरा पालिकाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। मालपुरा के पैंतीस वार्ड पार्षदों में से निर्दलीय 17 व भाजपा के 13 तथा कांग्रेस के पांच है। ऐसे में पालिकाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को निर्दलीयों के सहारे की आवश्यकता रहेगी। उधर जानकार सूत्रों का कहना है कि निर्दलीय पार्षदों में से अधिकांश का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। जबकि भाजपा भी निर्दलीयों के सहारे की तलाश में है। कांग्रेस के बाड़े से प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्टी प्रत्याशी का पक्ष निर्दलीयों के सहारे टिका है जबकि भाजपा अपने 13 पार्षदों के मजबूत स्तंभ सहित निर्दलीयों के सहारे मैदान में है।

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