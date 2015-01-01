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हादसा:रींगस से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आए छात्र को वाहन ने मारी टक्कर,जयपुर रेफर

टोंक10 मिनट पहले
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निवाई कान्स्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए शुक्रवार रात रींगस (सीकर) से आए एक परीक्षार्थी के सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वह घायल हो गया। घायल को हाईवे एंबुलेंस से राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय लाया गया जहां उसकी हालत चिंताजनक होने के कारण प्राथमिक उपचार कर जयपुर रेफर कर दिया। घायल कैलाश ने बताया कि वह शुक्रवार की रात बस से पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने टोंक जा रहा था। करीब दस बजे गलती से बस वाले टोंक की बजाय निवाई बाइपास पर ही उतार दिया। बस से उतरने के बाद वह जानकारी लेने के लिए सामने स्थित होटल पर जाने के लिए डिवाइडर क्रॉस कर होटल पर जा रहा था। अज्ञात वाहन ने उसके टक्कर मार दी। शनिवार को डॉ.अम्बेडकर कॉलेज पुरानी टोंक में उसका परीक्षा केंद्र आया था। रात करीब 9 बजे एफ सीआई गोदाम के पास अज्ञात वाहन ने ऑटो के टक्कर मार दी जिससे ऑटो चालक मनराज गुर्जर निवासी थडी बासड़ा उम्र 35 वर्ष घायल हो गया।

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