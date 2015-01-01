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छात्राएं होगी लाभान्वित:कृषि संकाय की छात्राओं को इस बार ऑनलाइन मिलेगी छात्रवृत्ति

टोंकएक घंटा पहले
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  • करीब 550 छात्राएं होगी लाभान्वित

कृषि संकाय में पढ़ रही छात्राओं को इस बार छात्रवृत्ति ऑनलाइन मिलेगी। कृषि उपनिदेशक पीसी बुनकर ने बताया कि ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए छात्राओं को राज किसान पोर्टल पर 31 दिसम्बर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

उपनिदेशक बुनकर ने बताया कि कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली कक्षा 11 व 12वीं की छात्राओं को कृषि विभाग की ओर से प्रत्येक साल 5 हजार रुपए व कॉलेज में पढ रही छात्रा को साल में एक बार 12 हजार रुपए के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। प्रतिवर्ष करीब 550 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता रहा है। विभाग ने पहली बार ऑनलाइन आवेदन मांगे है। जबकि प्रत्येक साल ऑफलाइन आवेदन ही लिए जाते रहे है। ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद स्कूल व महाविद्यालय को छात्रा के फार्म का भौतिक सत्यापन करना होगा। इसके बाद ही फार्म को उपनिदेशक को भेजा जाना है। संस्था प्रधान को एक प्रमाण पत्र भी देना होगा।

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