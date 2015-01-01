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पोषित गांव के लिए चयन:तीन गांवों का पोषित गांव के लिए चयन

टोंक3 घंटे पहले
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कुपोषण को कम करने की पहल करते हुए शिव शिक्षा समिति रानोली व एक कंपनी ने पहल करते हुए पोषित गांव बनाने की दिशा में कार्य करना शुरू किया है। संस्था सचिव एस.आर. यादव ने बताया कि यह प्रयोग सफल होता है तो क्षेत्र के किसानों का किसान उत्पादक संघ बनाकर बडे़ स्तर पर बीज उत्पादन किया किया जाएगा। संस्था से जुड़ी पूनम ने बताया कि शिव शिक्षा समिति व कम्पनी ने तीन गांव-कठमाणा, रानोली व बगड़वा का चयन किया है। इसके तहत तीनों गांवों के 100 किसानों को गेहूं बीज का वितरण किया गया। इस गेहूं में जिंक की मात्रा अन्य गेहूं की अपेक्षा दुगनी है। इसको खाने से जिंक की कमी से होने वाली बीमारियां व कुपोषण दूर हो सकेगा।

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