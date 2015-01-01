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पुतला फूंकने का प्लान असफल:टोंक : सरकार के खिलाफ भाजयुमो की पुतला दहन की तैयारी, पुलिस पुतले को थाने ले गई

टोंक23 मिनट पहले
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  • सरकार के दो साल को असफल बताते हुए सीएम का पुतला फूंकने का था प्लान

राजस्थान की कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे होने पर काला दिवस मनाते हुए भाजयुमो कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के पुतले की जगह काला कपड़ा जलाकर विरोध-प्रदर्शन करना पड़ा। दरअसल भाजयुमो की ओर से गहलोत सरकार के दो साल पूर्ण होने पर गुरुवार को एकत्रित होकर काला दिवस के रूप मे मनाते हुए रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया।इसके बाद तय कार्यक्रम के तहत घंटाघर पर मुख्यमंत्री गहलोत का पुतला जलाकर सरकार के विरोध प्रदर्शन करना था। लेकिन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के घंटाघर पहुंचने से पहले ही पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के पुतले को पुलिस जीप में डालकर ले गए। इसपर भाजपा व भाजयूमो पदाधिकारियों ने पुतले का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए घंटाघर पर धरना देना शुरु कर दिया। काफी देर तक पूतला वापस नही दिया गया तो भाजपा नेताओं ने रोष प्रकट करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर काला झण्डा जलाया। भाजयुमो प्रदेश संयोजक जितेन्द्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार के दो साल के कार्यकाल को असफल बताते हुए आरोप लगाया कि इन दो सालों युवाओं को ना तो रोजगार मिला और ही रोजगार भत्ता।भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा ने कहा कि गहलोत सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के नाम बदलने या उन्हें बन्द करने का काम किया हैं। भाजयुमो जिलाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंंह चौहान ने कहा कि राज्य में न तो किसानों का पूरा कर्जा माफ हुआ, ऊपर से महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामले में राजस्थान शीर्ष पर पहुंच गया। चुनावी घोषणा पत्र में युवा संविदाकर्मियों को स्थायी करने का वादा भी सरकार पूरा नही कर पाई हैं। इस मौके पर जिला महामंत्री विष्णु शर्मा, प्रभू बाडोलिया, मण्डल अध्यक्ष राजेश शर्मा, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष विजय मालवानी, डाॅ. अंकित जैन, राजेश सांहू, अंकित डाबर, महामंत्री रमाकान्त शर्मा, जयवर्धन सोनी, महिला मोर्चा महामंत्री नीलिमा आमेरा, पार्षद मनीष बैरवा, शहर महामंत्री शंभू शर्मा, तरूण टिक्कीवाल, राजेन्द्र सैनी (बबलू टेंकर), अजय सैनी, शक्ति सिंह नरूका, भवानी सैनी, पारस जैन, अंकित बगड़ी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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