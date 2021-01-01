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तस्कर गिरफ्तार:फरार तस्कर दूनी से गिरफ्तार

टोंक5 घंटे पहले
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गत दिनों दूनी थाना क्षेत्र के आवां व देवपुरा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान फरार आरोपित को दूनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूनी थाना प्रभारी नाहर सिंह ने बताया कि 13 जनवरी को एसपी ओमप्रकाश के आदेश पर गठित पुलिस टीम ने आवां व देवपुरा में दबिश दी थी। इस टीम ने दूनी रोड के पास रहने वाले आरोपित आवां निवासी अर्जुन पुत्र चंदा लाल मीणा व उसका भाई शंकर उर्फ सांवरा पुत्र चंदा लाल मीणा के मकान के घेरा डाल कर दबिश देकर दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। पुलिस टीम ने उनके मकान में से 25 किलो गांजा बरामद किया गया था। साथ ही शंकरलाल के कब्जे से पांच लाख 14 हजार 849 रुपए व अवैध रूप से काम में ली जाने वाली कार जब्त की थी।

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