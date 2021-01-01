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प्रशिक्षण:बीसलपुर पेयजल योजना के रख-रखाव का प्रशिक्षण

टोंक7 घंटे पहले
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राजीव गांधी सेवा केन्द्र में शुक्रवार को बीसलपुर-टोंक-उनियारा-देवली पेयजल परियोजना के तहत रख-रखाव के लिए लगे कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें सिकोइडिकोन संस्था की ओर से 25 गांवों के सहयोगियों को बीसलपुर पेयजल पाइप लाइन के रख-रखाव और अवैध नल कनेक्शनों की जानकारी दी। इस अवसर पर सरपंच किसकंदा देवी खटीक, पीएचईडी एईएन अंकुर मीना, रमेश, जगदीश चौधरी, कैलाश माली आदि मौजूद रहे।

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