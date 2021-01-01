पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोर गिरफ्तार:आवां से 4 माह पहले भैंसों की चोरी करने के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार, तीन दिन के रिमांड पर

टोंक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

करीब चार माह पहले आवां में से भैंसें चुराने के मामले में फरार दो आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान अन्य जगह की चोरियों के मामले में भी पूछताछ की गई है। जानकारी के अनुसार कंवरपुरा निवासी कमलेश पुत्र महावीर वैष्णव की करीब चार माह पहले चरने के लिए गांव के बाहर छोड़ी गई चार भैंसे व उनके दो बछड़ों के अलावा गाय चोरी हो गई थी। दो दिन बाद 10 अक्टूबर 2020 को इन भैंसों को चुराकर आवां से पिकअप में ले जाते समय पुलिस चौकी आवां के जवानों ने पकड़ लिया था। साथ ही मौके पर से आरोपित गुलजार बाग निवासी सलमान व पुरानी टोंक निवासी शकील को गिरफ्तार किया था। हालांकि मुख्य आरोपित समेत कुछ अन्य आरोपित फरार हो गए थे। थाना प्रभारी नाहर सिंह ने एसपी ओम प्रकाश, एएसपी मालपुरा राकेश बैरवा, देवली डीएसपी दीपक मीणा के सुपरविजन में इस मामले की छानबीन करते हुए 1 जनवरी को वांछित आरोपित जयपुर जिले के चाकसू थाना क्षेत्र के तामडिया हाल डाइट रोड टोंक निवासी सीताराम पुत्र गोपी लाल मोग्या व बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के रुणीजा निवासी भागचंद पुत्र भोलू भोपा को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser