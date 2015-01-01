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चोरी:उनियारा : मकान से 2.75 लाख के जेवर व नकदी चोरी

टोंक23 मिनट पहले
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उनियारा कस्बे के वार्ड नंबर 11 में बुधवार की देर रात एक सूने मकान से अज्ञात चोर 2.75 लाख के जेवर चोरी करके ले गए। जब सुबह पड़ोस की महिला पास में रहने वाली पड़ोसी को दिखाई नहीं दी तो तबीयत खराब होने की बात मन में सोच कर छत के माध्यम से नीचे जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ मिला। तब जाकर मकान मालिक को चोरी होने की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद उनियारा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 11 उनियारा निवासी घनश्याम शर्मा पुत्र रामेश्वर शर्मा एवं शंभू शर्मा दोनों भाई विवेकानंद स्कूल के सामने वाली गली में रहते हैं। मगर शंभूलाल शर्मा की नौकरी बाहर होने के कारण उनकी पत्नी सुनीता शर्मा रहती है एवं दूसरा भाई घनश्याम शर्मा अपने गांव चतरपुरा में रहते है। इस कारण से इस मकान में सुनीता शर्मा पत्नी शंभू शर्मा अपने बच्चियों के साथ अकेली रहती थी। बुधवार को दोपहर बाद वे अपने गांव पीहर चोरु चली गई थी एवं घर में कोई नहीं था। बीती रात को अज्ञात चोर मौके का फायदा उठाते हुए मुख्य गेट का ताला तोड़ा एवं अंदर दोनों भाइयों के कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे हुए लाखों रुपए के जेवर चोरी करके ले गए। अज्ञात चोरों ने कमरे में घुसने के बाद अलमारी का ताला तोड़ा और सुनीता शर्मा के अलमारी में से 4 तोला सोना एवं 1 किलो चांदी तथा 15 हजार रुपए नगद चोरी करके ले गए। वही घनश्याम शर्मा के कमरे से अज्ञात चोर सोने के टॉप्स दो सोने की अंगूठी एवं सोने के कानो के लोंग चोर चोरी करके ले गए। मकान शो ना होने के कारण अज्ञात चोरों ने रात में आराम से कमरों का और अलमारी का ताला तोड़ा तथा उसमें रखे हुए करीब साढे तीन लाख का सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए। गुरुवार को सुबह जब सुनीता शर्मा छत पर दिखाई नहीं दी तो पड़ोस में रहने वाली महिला ने सोचा कि उसकी तबीयत खराब हो गई एवं वे सीडी के माध्यम से नीचे गई दो कमरों का सामान बिखरा हुआ था एवं चोरी की आशंका जताते हुए तुरंत सुनीता शर्मा को फोन पर चोरी की सूचना दी। दोपहर बाद सुनीता शर्मा ने एवं घनश्याम शर्मा ने आकर अपने अपने कमरे का नजारा देखा तो लाखों रुपए के जेवरात चोरी में होना पाया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर जाकर मौका मुआयना किया।

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