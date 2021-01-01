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मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन:वीडीओ संघ ने जन घोषणा पत्र की पालना कराने के लिए मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

टोंक4 घंटे पहले
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अलीगढ़ राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा उनियारा द्वारा शनिवार को सत्याग्रह आन्दोलन के तहत जन घोषणा पत्र की पालना को लेकर संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करना, रिक्त पदों पर भर्ती, समयबद्ध पदोन्नति एवं मांग पत्र की विभिन्न मांगों को पूर्ण करवाने की मांग को लेकर उनियारा प्रधान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम विकास अधिकारी उपशाखा उनियारा तहसील अध्यक्ष जसराम मीना, हामीद अंसारी, शैलेन्द्र, मोहन सिंह आदि ने ज्ञापन में बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा विधानसभा सभा चुनाव 2018 के समय जारी जन घोषणा पत्र में कर्मचारी कल्याण, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती एवं सभी विभागों में समयबद्ध पदोन्नति की विशेष घोषणा की गई थी। साथ ही कैबिनेट की प्रथम बैठक में ही जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर उसकी पालना कराने का विश्वास दिलाया था। मगर सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभागों में से एक ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग अपने कर्मचारियों की छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों को भी निस्तारित नहीं कर रहा है।

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