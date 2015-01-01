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नाराज किसान करेंगे सभा:बीसलपुर से अब तक नहीं छोड़ा नहरों में पानी, नाराज किसान करेंगे सभा

टोंक11 मिनट पहले
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दूनी बीसलपुर बांध से किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी देने की मांग को लेकर कलेक्टर द्वारा आदेश दिए गए जाने के बावजूद भी पानी नहीं छोड़ने से नाराज महापंचायत 11 नवंबर को छान में किसानों की सभा आयोजित करेगी। किसान महापंचायत के रतन खोखर, प्रदेश मंत्री रामेश्वर चौधरी, शिवजी राम जाट, शीतल लाल आदि ने बताया कि बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए वह भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यदि 10 नवंबर तक नहरों में पानी नहीं छोड़े गया तो जिले के किसानों की एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भी सहमति भी जारी कर दी है।

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