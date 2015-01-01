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सिंचाई के लिए पानी प्रवाह:घारेड़ा सागर बांध से दो नहरों में छोड़ा पानी, टोडा के नौ गांवों की जमीन होगी सिंचित

टोंक10 मिनट पहले
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टोडारायसिंह घारेडा बांध से शनिवार को सिंचाई विभाग के जेईएन कोमल कुमावत ने तहसीलदार व बावडी सरपंच गोकुल धाकड की उपस्थिति में सुबह 11 बजे पूजा अर्चना कर बांध की दोनों नहरों में सिंचाई के लिए पानी प्रवाह कर दिया। नहरों मे पानी छोड़ते किसानों में खुशी की लहर दौड़ पडी़।घारेडा़ सागर बांध से नहरों में पानी छोडने के चलते सिंचाई विभाग ने 7 नवंबर का समय तक किया था। इसी के फलस्वरूप शनिवार को सुबह 11 बजे सिंचाई विभाग की जेईएन कोमल कुमावत ने तहसीलदार टोडारायसिंह, बावडी ग्राम पंचायत सरपंच गोकुल धाकड, जल समिति अध्यक्ष श्योजी धाकड़ व सैक़डों किसानों की मौजूदगी में बांध की मोरी पर पूजा अर्चना कर दोनों नहरों में पानी छोड़ दिया। जैसे ही दोनों नहरों में पानी कलकल बहने लगा तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ पडी़। जेईएन कोमल कुमावत ने दोनों नहरों का जायजा भी लिया। नहरों में पानी सुचारू रूप से दौड़ने के बाद किसानों से कहा कि वे सिंचाई का पानी व्यवस्थित रूप से खेतों में लें।

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