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वन्य जानवर का आतंक:जंगली जानवर का हमला, 4 पशुओं की मौत

टोंक7 घंटे पहले
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  • मोहम्मदपुरा में बाड़े में जानवरों पर हमला, 6 घायल

मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत में शनिवार रात जंगली जानवर ने बाडे में हमला कर दो बकरियों सहित दो भेड़ों के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कई भेड़-बकरियां गंभीर घायल हो गईं। सूचना पर वन विभाग के कार्मिकों को मौके से मिले पग मार्क से जंगली जानवर के बघेरा व पैंथर होने की संभावना जता रहे हैं। पशु चिकित्सक ने घायल जानवरों का उपचार किया। मृत जानवरों का पोस्टमार्टम किया। हल्का पटवारी ने भी मौका रिपोर्ट तैयार की।आमली सड़क मार्ग पर मोहम्मदपुरा के सहकारी समिति के भवन के सामने मोहन गुर्जर का बाड़ा है। रोजाना की तरह शनिवार को भी बाड़े में अपनी भेड़, बकरियों को बंद कर घर चला गया। रात को वापस बाड़े में पहुंचा तो वहां भेड़, बकरियां जख्मी मिलीं। सभी के पेट, गर्दन, पैरों में गंभीर घाव थे। 2 बकरियाें व भेड़ों के 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। यह मंजर देख मोहन ने शोर मचाया। जिससे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बेघेरा की आशंका जताते हुए हाथों में लाठी-डंडा लेकर आसपास झाड़ियों में जंगली जानवर को तलाशने लगे। कोई नहीं मिलने पर वन विभाग को सूचना दी।जंगली जानवर केपद चिह्न मिलेभेड़-बकरियों पर जंगली जानवर के हमले की सूचना पर फोरेस्टर अतुल गुर्जर, घनश्याम गुर्जर, गोरधन गुर्जर, रितेश मीना, पशु चिकित्सक डॉ. आशीष गुप्ता आदि मोहम्मदपुरा पहुंचे। वन विभाग के दल ने जंगली जानवर के पगमार्क जुटाए। पशु चिकित्सक ने भेड़ों जानवरों का पोस्टमार्टम किया। हल्का पटवारी रामदयाल योगी ने मामले की रिपोर्ट तैयार की।पदचिह्न बघेरा या पैंथरमें से ए के हमलावर जंगली जानवर हिंसक प्रवृत्ति का है। प्रारंभिक तौर पर पगमार्क बघेरा या पैंथर में एक के लग रहे हैं। मृत भेड़-बकरियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पशुपालक को मुआवजा राशि दी जाएगी।श्रीनिवास शर्मा, रेंजर, रणथंभौर परियोजना सवाई माधोपुर

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