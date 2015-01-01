पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रात में सर्दी का अहसास:रात में सर्दी, दिन में गर्मी बरकरार

टोंक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में इन दिनों रात में सर्दी का अहसास हो रहा है, लेकिन दिन में नवबंर माह का एक सप्ताह गुजरने के बाद भी तापमान 32 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि चार दिन बाद तापमान 30 डिग्री से नीचे आने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल रात में सर्दी एवं दिन में गर्मी की स्थिति बनी हुई है। तामपान में अंतर भी अधिक बना हुआ है। शनिवार को अधिकतम तापमान 32 एवं न्यूनतम 15 डिग्री तक रहा। हालांकि इस माह रात का तापमान 14 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम के पूर्वनुमान के अनुसार तीन-चार दिन में दिन में सर्दी बढने के आसार है। हालांकि रात का तापमान 15-16 तक रहने के आसार है। जबकि दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे भी जा सकता है। गौरतलब है कि गत वर्ष 2019 में दिन का तापमान 26 डिग्री तक पहुंच गया था। गत वर्ष की अपेक्षा इसबार रात का तापमान अधिक नीचे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें