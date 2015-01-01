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हादसा:कंकाली माता मंदिर के पास तेज रफ्तार वैन की टक्कर से पैदल जा रही महिला की मौत

टोंकएक घंटा पहले
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टोंक|महिला के शव के पास खड़ी पुलिस।

शहर में तेज रफ्तार वैन की टक्कर से पैदल जा रही एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। कृषिमंडी पानी टंकी के पास निवासी गोमदी (60) पत्नी गुमान कोली तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल दिखाने जा रही थी।

इसी दौरान पुरानी टोंक व कोतवाली थाने के बीच गांधी पार्क पेट्रोल पंप के समीप कंकाली माता मंदिर रोड के पास तेज रफ्तार वेन ने महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला गंभीर रुप से घायल हो गई। उधर महिला को टक्कर मारने के बाद वैन अनियंत्रित होकर खंभे के चैंबर से जा भिड़ी और चैंबर टूटकर बिखर गया। आस-पास के लोगों ने युवक को पकड़ कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इधर महिला की मौत पर अस्पताल में उसके परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया हैं। जहां सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

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