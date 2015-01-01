पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अवैध देशी शराब:देशी शराब बेचते महिला गिरफ्तार, कोर्ट ने जेल भेजा

टोंक3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

अवैध रुप से शराब बेचने पर कोतवाली पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से देशी शराब के 54 पव्वे बरामद किए हैं। महिला को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह ने बताया कि काफी समय सूचना मिल रही थी ममता सांसी अवैध रुप से देशी शराब बैच रही हैं। इस पर मौके पर पहुंचकर उसके पास देशी शराब के 54 पव्वे बरामद कर उसके गिरफ्तार किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें