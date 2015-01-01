पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पंचायतीराज चुनाव:2010 में महिलाओं ने रचा था इतिहास, जिला परिषद में 25 में से 15 महिलाएं हुई थीं विजयी

टोंक3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिला परिषद में इस बार सीटों के आरक्षण के हिसाब से 12 महिलाओं का जीतना तय

जिला परिषद के इतिहास में 2010 का चुनाव महिला सशक्तकरण लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। जिला परिषद में ये पहला ही मौका था कि जब परिषद की 25 सीटों में से 15 सीटों पर महिलाएं विजयी हुई। पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की जीत अधिक होने का कारण ये भी रहा कि 2010 में प्रमुख की सीट एसटी महिला के लिए आरक्षित थी। ऐसे में एसटी की 4 आरक्षित सीटों के अलावा 2 अन्य सीटों पर भी एसटी की महिलाओं ने विजय प्राप्त की। इस चुनाव में ये भी रिकार्ड रहा कि एसटी की 6 महिलाएं जिला परिषद सदस्य बनने में कामयाब रही और सभी महिलाएं जिला प्रमुख की प्रबल दावेदार थी। लेकिन जिला प्रमुख की सीट पर कल्ली देवी को मौका मिल पाया। जो नामांकन पत्र भरने घुंघट में पहुंची थी, जो उस समय चर्चा का विषय भी बना। इससे पहले कभी वो राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आई। ये भी कहे कि उनका सीधा राजनीति से कोई ताल्लुक भी नहीं रहा। लेकिन जिला प्रमुख बनने में कल्ली देवी मीणा सफल रही और उन्होंने अपना कार्यकाल भी बिना किसी विशेष वाद- विवाद के पूरा भी किया। बहरहाल इस चुनाव में जिला प्रमुख की सीट पर किसी भी वर्ग की महिला प्रमुख बन सकती है। सीट महिला के लिए आरक्षित होने के कारण ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2010 का रिकार्ड इसबार टूट सकता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें