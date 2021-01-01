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  • Women Health Workers Ahead In Vaccination, One And A Half Times More Vaccinated Than Men, Vaccination Will Not Be Done Today And Tomorrow

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कोरोना वैक्सीनेशन:वैक्सीनेशन में महिला स्वास्थकर्मी आगे, पुरुषों से डेढ़ गुना ज्यादा ने लगवाए टीके, आज व कल नहीं होगा टीकाकरण

टोंक7 घंटे पहले
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  • पहले चरने में 8506 हैल्थ वर्कर्स का चयन, 6086 ने लगवाए टीके, इनमें 2479 पुरुष और 3607 महिला हैल्थ वर्कर्स

जिले में वैक्सीनेशन अच्छी स्थिति में है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के 9 सत्र में जिले में 6086 हैल्थ वर्कर्स लाभान्वित हो चुके हैं। अब तक जिले में 75 फीसदी से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। विभाग के मुताबिक अब तक 8506 हैल्थ वर्कर्स को टीकाकरण कि लिए मैसेज भेजे गए। इसके मुकाबले 6086 यानी 75 प्रतिशत स्वास्थकर्मियों ने वैक्सीन लगाई है। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में महिला स्वास्थकर्मियों की बड़ी भूमिका रही है। 5223 महिला हैल्थ वर्कर्स में से 3607 महिलाओं ने टीके लगवाए हैं। अब अगले दो दिन पोलियो के कारण कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगाया जाएगा। कई जिलों में वैक्सीनेशन का पहला चरण खत्म हो चुका है। अब स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसमें कोरोना महामारी में फ्रंटलाइन वर्कर्स को जोड़ा जाएगा।

अब तक लाभान्विततारीख लाभान्वित16 जनवरी 20218 जनवरी 16419 जनवरी 16822 जनवरी 20223 जनवरी 29824 जनवरी 22925 जनवरी 128427 जनवरी 159629 जनवरी 1878

कोविड से जिले में 36 मौत, तब नहीं थी वैक्सीन, अब वैक्सीन जरूर लगवाएंवैश्विक महामारी के दौरान जिले में अब तक कोरोना से 36 लोगों की मौत हो चुकी है। यह मौत तब हुई थी, जब कोरोना की वैक्सीन नहीं थी। लेकिन अब कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और पहले स्वास्थ्यकर्मियों को लग रही है। लेकिन कर्मचारी अपनी बारी पर टीका लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। इस कारण कई डोज खराब हो चुकी है। ऐसे में पंजीयन कराने के बाद मैसेज मिलने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। उल्लेखनीय है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

कोरोना से ही नहीं डरे तो अब वैक्सीनसे कैसा डर : सीएमएचओसीएमएचओ डॉ. अशोकुमार यादव का कहना है कि वैक्सीन आने पर सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को टीके लगाए जा रहे हैं। ताकि वैक्सीन को लेकर आम लोगों के मन में जो भ्रम है, वह दूर हो जाए। बड़े डॉक्टर्स जब खुद टीके लगवाते हैं, तो वे अपने स्टाफ और आम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। कोरोनाकाल में संक्रमण से डरे बिना स्वास्थ्यकर्मियों ने बेहतर ढंग से काम किया। अब वैक्सीन आने पर टीके लगवा आम लोगों को प्रेरित करना चाहिए।

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