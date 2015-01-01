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आत्महत्या:कालीपलटन क्षेत्र में युवक ने फंदे से झूलकर आत्महत्या की

टोंकएक घंटा पहले
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कोतवाली थानांतर्गत कालीपलटन क्षेत्र में शुक्रवार को नशे के आदी युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पहुंचने पुलिसकर्मियों ने शव उतवाकर सआदत अस्पताल स्थित मोर्चरी रखवाया। जहां पर पोस्टमोर्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे सूचना मिली थी कि कालीपलटन स्थित बेछेरो का घेर निवासी जुनैद पुत्र अजमद अली (25) ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली हैं। जिसपर मौके पर पहुंचे। जहां पर जुनैद चद्दर की छत में लगी लकडी की बल्ली पर कपड़े का फंदा लगाकर झूला हुआ मिला। इसपर युवक की मां की मौजूदगी में लोगों की सहायता लेकर शव उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बाद में पंचमाने की कार्यवाही कर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया हैं। नशे का आदी का युवक : मृतक की मां शाकेरा ने बताया कि जुनैद नशे का आदी था। दोपहर को घर के बाहर गई थी तो वह अंदर आया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। इसके बाद वापस लौटी तो दरवाजा नही खोलने पर गेट के पास दीवार में हो रहे होल से देखा तो फंदे से झूल रहा था। आस-पास में बात फैली तो आस-पास सनसनी फैल गई और किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी के अनुसार युवक का शव करीब पौन घंटे यूं ही झूलता रहा और बाद में पुलिस के आने के बाद शव उतरवाया गया।

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