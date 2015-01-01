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जयंती मनाई:अब्दुल कलाम आजाद की जयंती मनाई

उनियारा5 घंटे पहले
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देश के प्रथम शिक्षा मंत्री व स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती कस्बे में स्थित मदरसा मोमिन परिसर में शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई। जिसमें मौलाना आजाद के जीवन में चलने के लिए उपस्थित लोगों को प्रेरित किया गया। उनकी जीवनी पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया गया।

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