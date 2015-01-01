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अतिक्रमण:फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर दो पक्षों में कहासुनी

उनियारा3 घंटे पहले
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पलाई में कई प्रभावशाली दुकानदारों द्वारा ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद भी मुख्य बाजार कि सड़क पर समानों को रखकर अतिक्रमण किया जा रहा है। दुकानदारों द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा जा सकता है। इसी अतिक्रमण को लेकर गुरुवार को दो पक्षों के दूकानदारों में कहासुनी हो गई।

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