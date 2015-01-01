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कोरोना से जंग:95 मास्क और 179 स्टीकर वितरित किए

उनियारा3 घंटे पहले
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नगरपालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को मध्यनजर रखते हुए पालिका क्षेत्र में चलाये जा रहे जन आन्दोलन शिविर के दौरान मास्क वितरण व घर-घर स्टीकर लगाए गए। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पालिका कार्मिकों के द्वारा घर-घर जाकर कुल 95 मास्क वितरण करवाये जाकर कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु मास्क का अनिवार्य उपयोग हेतु प्रेरित किया गया। पालिका कार्मिकों के द्वारा बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थल, भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर मास्क का उपयोग नहीं करने वालो नागरिकों को मास्क की अनिवार्यता के बारे समझाइश की गई एवं पालिका कार्मिकों के द्वारा घर-घर जाकर कोरोना जनजागृति को मध्यनजर रखते हुए स्टीकर लगाने एवं आम नागरिकों को कुल 179 स्टीकर वितरित किए गए है। पालिका अधिशासी अधिकारी ने कोरोना जागरूकता रथ को झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त रथ नगरपालिका भवन से शुरू उपखण्ड कार्यालय के सामने से होकर वापस बस स्टैंड परिसर से सदर बाजार, पुरानी नगरपालिका भवन, खातोली गेट, चुंगी नाका होती हुई वापस नगरपालिका पहुंचा। पालिका द्वारा कोरोना संक्रमण के विरूद्व चलाया जा रहा अभियान सराहनीय एवं प्रेरणादायक है।

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