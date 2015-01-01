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सात दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता:गोविन्दपुरा ने सुपर ओवर में जीता क्रिकेट का फाइनल मैच

उनियारा3 घंटे पहले
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उनियारा| क्रिकेट प्रतियोगिता मे फाइनल मैच जीतने के बाद जश्न मनाती गोविंदपुरा की टीम।
  • विवेक मैन ऑफ द मैच व संजय मैन ऑफ द सीरीज

खेलनिया गांव में बालाजी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित सात दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ।जिसमें गोविन्दपुरा की टीम विजेता रहीं। वहीं खेलनिया की टीम उप विजेता रहीं। फाइनल मैच में टाॅस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए खेलनिया की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 92 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए गोविंदपुरा की टीम ने भी निर्धारित 12 ओवर में 92 रन बनाए। इसके बाद दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर खेला गया जिसमें गोविन्दपुरा की टीम ने जीत दर्ज की। मुख्य अतिथि ओमप्रकाश चौधरी ने विजेता टीम गोविन्दपुरा के कप्तान प्रवीण चौधरी व टीम को 11000 रुपए व उप विजेता खेलनिया की टीम को 5100 रुपए देकर व ट्रॉफी दी। इस दौरान राजेश चौधरी, पटवारी मुकेश चौधरी, प्रेम चौधरी, संजय आदि मौजूद थे। वहीं फाइनल मैच में मैन ऑफ दी मैच विवेक व मैन ऑफ द सीरीज संजय रहे।

झिराना में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ
पीपलू| उपखंड क्षेत्र के झिराना में केदारेश्वर क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि सरपंच अशोक राव, पूर्व सरपंच पंकज शर्मा, राजबाबू, पूर्व सरपंच किरण देवी ने शुभारंभ किया। अतिथियों ने खिलाडिय़ों को खेल को खेल की भावना खेलने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि खेल में एक टीम की जीत दूसरी की हार होती हैं। ऐसे में जीतने वाले अधिक उत्साहित न हो तथा हारने वाले निराश न होकर आगे गलतियों को सुधारते हुए अच्छा प्रदर्शन करने का निर्णय लें। इस मौके अन्य अतिथि के रुप में मुकेश बैरवा, उमरद्दीन सहित आयोजक नंदलाल, पप्पूलाल मीणा, राधाकिशन चौधरी, भंवरलाल जाट, शाहरुख खान आदि मौजूद रहे।

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