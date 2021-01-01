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आरोपी को जेल:उनियारा तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर फेंकने वाले आरोपी को जेल

उनियारा5 घंटे पहले
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विगत दिनों उनियारा थाना क्षेत्र के नैनवा रोड पर से चतरपुरा गांव के पास से अतिक्रमण हटाकर आ रहे तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर फेंकने वाला आरोपी को उनियारा पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसे न्यायालय उनियारा में एसीजेएम उदय सिंह अलोरिया के समक्ष पेश करने पर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी राधाकिशन मीणा ने बताया कि 22 अक्टूबर को तहसीलदार हनुमान प्रसाद मीणा ने मामला दर्ज कराया था कि संपर्क पोर्टल में शंभू दयाल नाम के व्यक्ति ने चतरपुरा में अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा रखी थी। जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश मिलने के बाद हाईवे 148 डी उनियारा पलाई के बीच चतरपुरा गांव में पुलिस जाब्ते एवं राजस्व कर्मचारियों के साथ अतिक्रमण हटाने गए तो वहां पर मौजूद महाराजपुरा निवासी राम अवतार मीणा ने अतिक्रमण हटाते समय राज्य कार्य मैं बाधा डाली एवं कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस क्यों नहीं दिया सहित कई प्रकार की बातें करने पर पुलिस ने समझाइश कर उसे घर भेज दिया। मगर जब शाम को चतरपुरा से अतिक्रमण हटाकर वापस उनियारा आ रहे थे तो रामअवतार मीणा पुत्र हरकेश मीणा ने तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर फेंके।

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