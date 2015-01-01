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नामांकन:दूसरे दिन भी एक भी नहीं आया आवेदन

उनियारा5 घंटे पहले
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पंचायत समिति उनियारा में पंचायत समिति सदस्य के लिए लिए जाने वाला आवेदन के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दूसरे दिन भी एक भी दाखिल नहीं हुआ। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम रजनी मीणा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशियों के आवेदन बुधवार से लिए जा रहे थे । मगर पहले दूसरे दिन भी किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। उन्होंने बताया कि 10 --12 प्रत्याशी फार्म अभी तक लेकर गए हैं एवं पंचायत समिति सदस्य 9 नवंबर तक नामांकन जमा करा सकते हैं । निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम रजनी मीणा ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 10 नवंबर को 11 बजे एवं एवं नाम वापिसी 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक है। उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्ह का आवंटन नाम वापिसी के तुरंत बाद किया जावेगा । एसडीएम कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य के नामांकन लेने से पहले सैनिटाइजर किया गया।

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