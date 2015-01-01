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मुसीबतों का सामना:सड़क पर हो रहे गड्ढों से करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना

उनियारा5 घंटे पहले
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क्षेत्र के पलाई- नगरफोर्ट रोड़ पर सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं उच्चाधिकारियों की लापरवाही एवं अनदेखी के चलते हुए राहगीरों को रोड़ पर हो रहे गड्ढों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग एवं उच्चाधिकारियों द्वारा सख्त कारवाई नहीं होने से लोग रोड़ को खोदकर पाइपों को निकाल कर उन गड्ढों की मरम्मत नहीं करते हैं और उनको ऐसा का ऐसा ही छोड़ देते हैं। रोड़ पर लोगों द्वारा गड़्ढों के करने से लाखों रुपए खर्च कर निर्मित की गई सड़क गड्डों में तब्दील होती जा रही है। फिर भी विभाग एवं उच्चाधिकारियों को सड़क की दुर्दशा पर तरस नहीं आ रहा है।जिसके चलते हुए राहगीरों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि विभाग एवं उच्चाधिकारियों का यही रवैया रहातो लाखों रुपए खर्च कर निर्मित की गई सड़क गड्ढों में तब्दील हो सकती है और दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर सकती हैं।जिसका खामियाजा आम राहगीरों को दुर्घटनाओं के रूप में भुगतना पड़ सकता है।

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