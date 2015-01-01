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प्रशिक्षण:शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए दिया प्रशिक्षण

उनियारा3 घंटे पहले
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कस्बे के राजकीय कृषि महाविद्यालय परिसर में पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर रविशंकर शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, पुष्पेंद्र सुवालका, हंसराज तवर, मनोज सोयल, अरुण जैन, जगदीश वशिष्ठ ने निर्वाचन प्रक्रिया ईवीएम मशीन की प्रक्रिया मतदान पश्चात शील्ड एवं अन सील्ड लिफाफा मतदाता सूची आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया।प्रशिक्षण का आयोजन कोविड-19 की पालना करवाते हुए प्रत्येक कि थर्मल स्कैनिंग करते हुए आयोजित किया गया ।जिला स्तर से प्रशिक्षण प्रभारी अनीता खटीक सहायक निदेशक लोक सेवाएं कलेक्ट्रेट टोंक व तहसीलदार हनुमान प्रसाद मीणा के साथ प्रशिक्षण स्थल एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही समस्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए कहा। प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति एवं फोटो संकलन हेतु सत्यनारायण धाकड़, हामिद अंसारी, नरेंद्र जांगिड़, ललित नागर एवं कंप्यूटर व्यवस्था हेतु उवेजखान प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित थे। प्रशिक्षण में ईवीएम मशीन भी डेमो के रूप में काम में ली गई एवं प्रत्येक के द्वारा ईवीएम मशीन पर हैंड्स ऑन प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया।

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