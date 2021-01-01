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विद्यालयों का निरीक्षण:शिक्षा अधिकारी ने किया तीन विद्यालयों का निरीक्षण

वजीरपुर4 घंटे पहले
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तहसील क्षेत्र में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मीणा ने तीन विद्यालयों का निरीक्षण कर उचित निर्देश दिए। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मीणा ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडौली, राउमावि मीणा बड़ौदा व राबामावि मीणा बड़ौदा आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में बालको को कोरोना गाइड लाइन की पालना करने के निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव ही उपचार है। बच्चों से स्माइल कार्यक्रम के तहत गृह कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर मास्क लगाकर रहने के लिए कहा गया। स्माइल की प्रगति व शैक्षिक गतिविधियां सन्तोषजनक पाई गई। तीनों विद्यालय व्यवस्थित संचालित मिले। विद्यालय के भौतिक स्वरूप को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की।

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