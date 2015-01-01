पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वारदात:पार्सल देने आए युवक से मारपीट कर बाइक नकदी व पार्सल लूटे

बालेसर40 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

कस्बे के पुलिस थाने से महज 200 फीट दूर एक डिलीवरी बॉय से मारपीट कर बाइक ,नकदी व पार्सल छीनकर ले गए। कुई इंदा गांव निवासी मेघाराम पुत्र गंगाराम सांखला ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि वह सामान डिलीवरी का कार्य करता हैं। उसके पास आसुसिंह के नाम के व्यक्ति के दवाइयों का पार्सल आया।

वह देने के लिए जा रहा था। तभी सामने से एक व्यक्ति आया व उसको बाइक से नीचे उतार कर उससे मारपीट की और पार्सल, रुपए व बाइक लेकर भाग गया। उसे बालेसर सीएचसी में प्राथमिक उपचार करने के बाद जोधपुर रेफर किया गया। कस्बे में लगातार हो रही चोरियों व लूट के प्रकरणों का खुलासा नहीं होने व दिन दहाड़े लूट से व्यापारियों ने रोष जताया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें