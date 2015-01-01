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जानलेवा समस्या:सांड की टक्कर से शिक्षक की मौत, आवारा सांड आए दिन कर रहे हैं लोगों को चोटिल

भोपालगढ़एक घंटा पहले
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शहर में इन दिनों आवारा सांडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कई दिनों में दर्जनभर घटनाएं हो चुकी है। जानकारी के अनुसार बिलाड़ा रोड पर भूतपूर्व सहायक उप निरीक्षक कन्हैयालाल अपनी मोटरसाइकिल लेकर इस सड़क पर जा रहे थे इसी बीच आवारा सांड लड़ते लड़ते आये और उनको टक्कर मार उनको घायल कर दिया। घायल अवस्था में भोपालगढ़ अस्पताल लाया गया जहां से डॉक्टरों ने जोधपुर रेफर कर दिया और इनका इलाज जोधपुर मथुरादास माथुर में चल रहा है।

इसी रोड पर किसान रामपाल देवड़ा चल रहे थे अचानक आवारा सांड आए और उन्हें घायल कर दिया। जिन्हें जोधपुर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार को एक बार जोधपुर रोड पर सांड की टक्कर से शिक्षक बक्शाराम घायल हो गए। घायलावस्था में भोपालगढ़ अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इतना कुछ होते हुए भी प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। भोपालगढ़ में करीबन 8 से 10 गौशाला है लेकिन आवारा सांड का कोई देखभाल नहीं कर रहा। भोपालगढ़ बस स्टैंड, सदर बाजार, मेन बाजार चारों तरफ इनका का आतंक रहता है।

कभी-कभी लड़ते झगड़ते लोगों के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करते हैं। प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। इससे ग्रामीणों में रोष है। भोपालगढ़ में गौशाला होते हुए भी आवारा पशुओं बार घूम रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द इन आवारा पशुओं को गौशाला में ले जाया जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन एवं गौशाला प्रबंधन समिति के सदस्य आवारा पशुओं को गौशाला में डाल दें तो वे अपनी तरफ से चारे की व्यवस्था करवाने में सहयोग करेंगे।

मथानिया : खाद बीज लेने गए किसान को सिटी बस ने मारी टक्कर, मौत
खाद बीज लेने तिंवरी जा रहे गोपासरिया गांव के एक किसान की सिटी बस से टक्कर के बाद मौत हो गई। मथानिया पुलिस थाना में गुरुवार को मामला दर्ज किया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि चौखाराम पुत्र मेघाराम निवासी गोपासरिया पुलिस थाना ओसियां द्वारा मथानिया पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 नवंबर को वह और मुल्लानराम एक बाइक पर सवार होकर गोपासरिया से तिंवरी खेती हेतु खाद व बीज लाने के लिए निकले थे।

करीब 12:45 बजे जैसे ही तिंवरी कस्बे में एक हैंडलूम के पास से निकल रहे थे कि एक सिटी बस के चालक ने तेज व लापरवाही से चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी जिससे मेरे पीछे बैठा मुल्तानराम नीचे गिर पड़ा तथा सिटी बस का अगला हिस्से का टायर उसके पेट व सीने के ऊपर से निकल गया। जिसे इलाज के लिए जोधपुर मथुरा दास माथुर अस्पताल लेकर गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

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