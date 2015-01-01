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धनलक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां ऐसी:हर आंगन में मांडणे, अपनी बहुओं को मांडणा कला सिखा रही जाटाबास सरपंच पूनी देवी

लोहावटएक घंटा पहले
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  • त्योहार की परंपरागत रूप से हो रही तैयारियों से मिल रहा है कला व संस्कृति के पोषण को बल

त्योहारों के स्वागत की पहले से चली आ रही मांडणे बनाने की पंरपरा अब लुप्त होती जा रही है फिर भी ग्रामीण परिवेश में बुजुर्ग महिलाएं अभी भी इसे जीवित रखने में जुटी हुई है। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला जाटाबास लोहावट में। यहां दूसरी बार सरपंच निर्वाचित हुई पूनी देवी पाबड़ा 21 वीं सदी के जमाने की बहुओं को आंगन में मांडणे बनाने की कला सिखा रही है।

इससे पहले सरपंच की बहुओं को मांडणे बनाने नहीं आते थे। इस दीपावली वे सास से धीरे धीरे यह कला सीख रहीं है। सरपंच पूनी देवी ने बताया कि बहुओं को मांडणे बनाने नहीं आएंगे तो अगली पीढ़ी में यह कला लुप्त हो जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि बहुएं भी यह कला सीखें।

प्रकृति का पूरा रंग

मांडणों में प्रकृति के हर पहलु का समावेश करते हैं। यह रंगोली की तरह होता है लेकिन यह आंगन में पक्का होता है। उतरता नहीं। शादी विवाह व धार्मिक महत्व के आयोजनों से पहले ग्रामीण क्षेत्र में इसकी परंपरा आज भी बनी हुई है। पहले कच्चे आंगन होते थे। जैसे जैसे लोग आधुनिक सुविधाओं को अपनाने लगे, इनका महत्व कम करते गए लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस परंपरा को निभा रहे हैं। मांडणे में 'पगल्ये' बनाए जाने का कारण माना जाता है कि लक्ष्मी जी स्वयं यह मानती हैं कि जिस घर में मेरे पांव के पगल्ये बनाए जाते हैं वहां किसी न किसी रूप में आती रहूंगी।

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