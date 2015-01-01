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मथानिया:सीएलजी बैठक में दीपावली पर्व को लेकर दिए विभिन्न दिशा-निर्देश

मथानियाएक घंटा पहले
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कस्बे के पुलिस थाना परिसर में गुरुवार को सीएलजी बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए थानाधिकारी डॉ. गौतम डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार दीपावली पर्व पर पटाखे फोड़ना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, अगर कस्बे में कोई भी पटाखे फोड़ता हुआ नजर आया तो 2 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा, वहीं अगर कोई भी दुकानदार गुप-चुप तरीके से भी पटाखों को बेचता हुआ मिला तो 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

डोटासरा ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा 2500 मास्क वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन कस्बे में अनेक लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे। उनके अब चालान काटे जाएंगे। बैठक में सीसी कैमरे लगाने के साथ ही अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके सरपंच ओपी सोलंकी, ओमप्रकाश बूब, सवाईसिंह परिहार, छोटू खान पठान, लूणाराम पींचा, विजयसिंह राजपुरोहित आदि मौजूद थे।

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