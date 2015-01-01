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शुद्ध के लिए युद्ध:10 किलो मिलावटी मावा किया नष्ट

जोधपुर32 मिनट पहले
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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा व रेवंतसिंह की टीम ने बालेसर सत्ता के श्री बालाजी स्वीट्स एंड बैकर्स से 10 किलो मिलावटी मावा जब्त कर खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत उसे नष्ट किया। साथ ही संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की। बालेसर, बिलाड़ा, सांगरिया व बासनी के अलग-अलग प्रतिष्ठानों से मिल्क केक, कलाकंद, मोतीचूर के लड्डू, दाल चक्की, सूजी व घी आदि खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जांच के लिए भिजवाए।

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