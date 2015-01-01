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प्रशिक्षण:ईपीसीएच का 15 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • ईपीसीएच की ओर से मिलेगा हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण

एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की ओर से जिला उद्योग केंद्र की आर्ट मेटल वेयर क्राफ्ट क्लस्टर योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पियों के लिए अर्बन हाट में 15 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के पांचवें बैच का उद्घाटन हुआ।

ईपीसीएच के डायरेक्टर जनरल डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि इस माैके पर जिला उद्योग केंद्र के सयुंक्त निदेशक एसएल पालीवाल, ईपीसीएच के सीओए सदस्य हंसराज बाहेती, कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प जोधपुर के सहायक निदेशक किरण वीएन, निर्यातक सुनील शर्मा, जिला उद्योग केंद्र के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सज्जनसिंह सोलंकी व उद्योग प्रसार अधिकारी जीताराम चौधरी बतौर अतिथि माैजूद थे।

इस अवसर पर एसएल पालीवाल ने आर्ट मेटल वेयर क्लस्टर के अंतर्गत होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। वहीं हंसराज बाहेती ने बताया कि कौशल प्रशिक्षण से हस्तशिल्पियों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। किरण वीएन ने उपस्थित हस्तशिल्पियों कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प की विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। हस्तशिल्पों का निर्यात के क्षेत्र में विस्तार करना ही ईपीसीएच, जिला उद्योग केंद्र एवं कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प का प्रमुख उद्देश्य है।

इस अवसर पर ईपीसीएच के जोधपुर प्रतिनिधि गोपाल शर्मा ने अतिथियों को आभार जताया। कार्यक्रम में मास्टर क्राफ्ट पर्सन सुरेश सैनी, डिजाइनर शुभांगम सिंह, मुकेश परिहार व गणेश सुथार अादि माैजूद थे।

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