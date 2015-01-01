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डबल मर्डर:जेल में बैठे कैदी इशारे पर मणिपुर से लाए थे 20 किलो अफीम, 2 साथियों की डिमांड बढ़ी तो मार डाला

जोधपुर24 मिनट पहले
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आरोपियों के साथियों की तलाशी जारी।
  • तस्करों के बीच खूनी खेल का उठा पर्दा, तीन गिरफ्तार
  • जेल में बंद कैदी मांगीलाल जेल से बाहर तस्करी का काम करवा रहा था

शहर में पिछले सप्ताह हुए डबल मर्डर के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तीन हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने गंभीरता दिखाते हुए तुरंत अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया। शुक्रवार को पुलिस की अलग अलग टीमों ने हत्या के आरोपी जालोर के रामसीन के बासड़ा धनजी निवासी ओमप्रकाश उर्फ फौजी पुत्र प्रेमाराम विश्नोई, जालोर के सांचोर निवासी हरिराम पुत्र नैनाराम विश्नोई और डांगियावास निवासी श्रवण पुत्र मंगलाराम जाट को गिरफ्तार किया।

वहीं शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। एडीसीपी उमेश ओझा ने बताया कि जेल में बैठे मांगीलाल के इशारे पर बीस किलो अफीम मणिपुर से लाई गई थी। इसमें मृतक महेंद्र व भैराराम कूरियर बॉय की भूमिका में थे। इसके बाद हिस्से व कमीशन की डिमांड बढ़ने के साथ मांगीलाल के बाहर बैठे बदमाशों ओमप्रकाश, सुरेश व श्रवण ने अन्य के साथ मिलकर महेंद्र व भैराराम जाट को मौत के घाट उतार दिया था।

जेल में बंद कैदी मांगीलाल तस्करी करवा रहा था
पुलिस की मानें तो जेल में बंद कैदी मांगीलाल जेल से बाहर तस्करी का काम करवा रहा था। साथी तस्कर ओमप्रकाश व सुरेश सहित श्रवण बाहर माल को ठिकाने लगाने व उसे बेचने की भूमिका अदा करने वाले थे, लेकिन कूरियर बॉय यानी माल को जोधपुर तक लाने का काम करने वाले महेंद्र व भैराराम की डिमांड बढ़ने से पूरा खेल खराब हो गया। ऐसे में ओमप्रकाश, सुरेश व श्रवण ने मिलकर महेंद्र व भैराराम को मौत के घाट ही उतार डाला।

सुलह के लिए ले गए... फिर अपहरण कर हत्याएं की
मामले के अनुसार महेंद्र व भैराराम जब तस्करी के माल पर नजर रखने लगे तो वो खूनी खेल की भेंट चढ़ गए। वहीं दोनों से सुलह करने के लिए बदमाश इन्हें गाड़ी में बैठाकर ले गए, लेकिन बात नहीं बनती दिखी तो दोनों को मार डाला। मामले को लेकर इसके बाद कुड़ी थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि बोयल तहसील पीपाड़ निवासी महावीर पुत्र हरदेवराम जाट ने रिपोर्ट दी थी।

इसमें बताया कि 11 नवंबर को उनके चाचा के पुत्र महेंद्र पुत्र मोहनराम के घर शाम साढ़े चार बजे 2 गाड़ियां पहुंचीं। इसमें महेंद्र का साढू डांगियावास निवासी श्रवण सहित चार पांच अन्य आए और महेंद्र को गाड़ी में बैठा ले गए। अगले दिन पता चला कि महेंद्र के साथ कोई घटना हो चुकी है तो तुरंत एमडीएम अस्पताल पहुंचे। तब पता चला कि श्रवण, ओमप्रकाश विश्नोई व सुरेश नोखड़ा सहित दस से बारह जनों ने महेंद्र के साथ फिटकासनी में मारपीट की फिर उसकी हत्या कर दी गई।

इसके बाद महेंद्र के शव को बोरानाडा थाना इलाके की नारनाडी में फेंक दिया गया था। इसी प्रकार डांगियावास निवासी श्यामलाल पुत्र कोजाराम जाट ने रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया कि उनका भाई भैराराम जयपुर जाने के लिए बोल कर घर से निकला था। 11 नवंबर को जब भैराराम से फोन पर बात हुई तो कहा कि वो वापस आ गया है, मंडोर मंडी में एक ट्रक खाली करवाते ही घर आ जाएगा। तभी वहां एक कार में सुरेश नोखड़ा व ओमप्रकाश विश्नोई पहुंचे। जिन्होंने ट्रक चालक व ड्राइवर को गाड़ी में बैठाकर कर कहीं ले गए।

वहीं शाम को श्यामलाल को पता चला कि उसके भाई भैराराम को चोट लगी है, जो कि मेडिपल्स अस्पताल में भर्ती है। जब श्यामलाल वहां पहुंचा तो भैराराम का शव पड़ा मिला। श्यामलाल को संदेह हुआ कि सुरेश व ओमप्रकाश सहित अन्य ने मिलकर भैराराम का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। फिर शव मेडिपल्स अस्पताल के पास फेंक दिया।

बीस किलो अफीम व शेष आरोपी कहां?... ये पुलिस के लिए चुनौती :
मामले को लेकर जो बीस किलो अफीम मणिपुर से लाया गया था। वो कहां और किसके कब्जे में हैं ये पुलिस के लिए जानना अब भी बाकी है। वहीं पुलिस सूत्रों की मानें तो अफीम ग्रामीण इलाके में ही कहीं है। जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि बाकी आरोपी पकड़े जाने पर अफीम भी बरामद कर लिया जाएगा। वहीं शेष आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। एडीसीपी ओझा ने बताया कि जल्द ही शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

डबल मर्डर के लिए टीम गठित की
शहर में एक साथ दो जनों की हत्या के मामले में टीम गठित की गई। इसमें बोरानाडा एसीपी मांगीलाल राठौड़, चौहाबो थानाधिकारी लिखमाराम, लूणी थानाधिकारी सीताराम, झंवर थानाधिकारी परमेश्वरी, बोरानाडा थानाधिकारी किशनलाल, प्रतापनगर थानाधिकारी अमित सिहाग सहित डीएसटी पूर्व व पश्चिम साइबर सेल की टीम शामिल रही।

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