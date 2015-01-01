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कांग्रेस के प्लान बी में सुराख:दक्षिण के 3 निर्दलीय अंबाजी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी जला रखा है उम्मीद का दीया

जोधपुर35 मिनट पहले
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  • उत्तर निगम में कांग्रेस को प्रचंड व दक्षिण में भाजपा को स्पष्ट बहुमत, फिर भी मतदान से ही मिलेंगी महापौर
  • दक्षिण में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी की लॉबिंग कर रहा 1 निर्दलीय पार्षद नहीं जुटा पाया अन्य निर्दलीय पार्षदों का समर्थन

(राजेश त्रिवेदी/डीडी वैष्णव) उत्तर नगर निगम में 53 पार्षदों के साथ कांग्रेस को प्रचंड बहुमत हासिल है तो दक्षिण नगर निगम में भाजपा के पास 46 (3 निर्दलीय शामिल) पार्षदों के स्पष्ट बहुमत है। इतना कुछ होने के बावजूद मंगलवार को मतदान से ही दोनों महापौर चुने जाएंगे।

इसके लिए दोनों ही दलों ने अपने विजेता पार्षदों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया है। दोनों ही दल क्राॅस वोटिंग के खतरे से निपटने के लिए अपने पार्षदों को व्हिप जारी कर पार्टी लाइन के मुताबिक मत देने के लिए कहेंगे। बतौर निर्दलीय महापौर के लिए आवेदन करने वाली हेमलता परिहार के नामांकन वापस नहीं लेने से दक्षिण में अब कांग्रेस की पूजा पारीक और भाजपा की वनिता सेठ सहित तीन उम्मीदवार हैं, जबकि उत्तर निगम में कांग्रेस की कुंती देवड़ा और भाजपा की डॉ. संगीता सोलंकी के बीच सीधा मुकाबला है।

भाजपा ने महापौर के लिए होने वाले मतदान के तीन दिन पहले ही दक्षिण नगर निगम पर काबिज होने के कांग्रेस के प्लान-बी को फिलहाल विफल कर दिया, लेकिन कांग्रेस का अभी भी पूरा फाेकस प्लान-बी पर ही है। भाजपा ने एक-एक कर तीन निर्दलीय पार्षदों को अपने पक्ष में लाकर कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। गुजरात के अंबाजी पहुंचे तीनों निर्दलीय पार्षदों ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। अब भाजपा दो अन्य निर्दलीय पार्षदों के साथ असंतुष्ट कांग्रेसी पार्षदों के भी संपर्क में हैं। भाजपा महापौर का चुनाव 50+ से जीतने की मशक्कत में जुटी है।

दक्षिण निगम में महापौर की कुर्सी के लिए कांग्रेस संभावना तलाश रही
मतगणना के बाद घोषित परिणाम में दक्षिण निगम में भाजपा के 43 पार्षद जीते, जबकि निगम बोर्ड के लिए 41 पार्षदों की ही जरूरत है। यहां कांग्रेस के 29 पार्षद ही जीते, ऐसे में कांग्रेस की उम्मीद आठ निर्दलीय पार्षदों पर टिकी थी। इसके लिए एक निर्दलीय पार्षद कांग्रेस के संपर्क में था और दावा भी कर रहा था कि वह सात अन्य पार्षदाें को कांग्रेस के समर्थन में लाएगा।

इसी दावे पर कांग्रेस ने पूजा पारीक को महापौर उम्मीदवार घोषित कर भाजपा से मुकाबला करने का प्लान बनाया, लेकिन निर्दलीय पार्षद का आत्मविश्वास कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। वार्ड-33 से जीते निर्दलीय पार्षद घनश्याम भाटी, वार्ड-36 से जीते दीपक माथुर और वार्ड-77 से जीते भवानीसिंह जोधा ने गुजरात के अंबाजी पहुंचकर भाजपा का दामन थाम लिया है।

उम्मीद यह भी है कि महापौर के लिए आवेदन करने वाली हेमलता परिहार ऐनवक्त पर भाजपा के पाले में जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस के पास मैदान जीतने का अंक गणित नहीं रह पाएगा। इतना कुछ होने के बावजूद कांग्रेस अभी भी दक्षिण निगम में महापौर की कुर्सी पाने की हर संभव कोशिश में जुटी है।

ऐनवक्त पर फैसला पलटने की तैयारी में कांग्रेस
चुनाव आयाेग ने महापौर के चुनाव के लिए निर्वाचित सदस्यों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके लिए 10 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक मतदान होगा। इस प्रक्रिया में निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकेंगे। इसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। इस प्रक्रिया के बाद भाजपा कुछ सहमी सी लग रही है। कांग्रेस मतदान के पहले तक भाजपा के असंतुष्टों पर डोरे डालेगी और मतदान के समय ऐसे पार्षदों से क्रॉस वोटिंग करवाने की पूरी संभावना हाेगी।

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