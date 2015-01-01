पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

काेराेना:3 और संक्रमिताें ने दम ताेड़ा 324 नए राेगी, 310 डिस्चार्ज

जोधपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • नवंबर के 5 दिन में 23 माैत, अक्टूबर के मुकाबले 11 कम

शहर में गुरुवार काे 3 और संक्रमिताें की माैत हाे गई। इसके चलते नवंबर के पहले 5 दिनाें में माैताें का आंकड़ा 23 पहुंच गया। अक्टूबर के मुकाबले 11 माैतें कम हुई है। पिछले माह के पहले 5 दिनों में 34 संक्रमितों ने दम तोड़ा था।

कुल मौतों का आंकड़ा 559 हो गया है। वहीं शुक्रवार को 324 नए रोगी मिले और 310 डिस्चार्ज किए गए। इस माह में अब तक 1593 नए रोगी मिल चुके हैं और 1099 रोगी ठीक हुए हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 38,990 पहुंच गया है। इनमें से 26,853 रोगी ठीक हो चुके हैं।

गुरुवार को एम्स में दो व एमडीएम में एक मौत हुई। एम्स में चौहाबो निवासी पुखराज जैन (81) व सी 457 सरस्वती नगर निवासी भंवरीदेवी (65) ने दम ताेड़ा। वहीं एमडीएम में भदवासिया अस्पताल के पास रहने वाली अंची देवी (63) की माैत हुई।

स्थानीय सूची में 206 नए रोगी, सर्वाधिक 24 रेजिडेंसी जाेन में
स्थानीय चिकित्सा विभाग की सूची में गुरुवार काे 206 राेगी बताए गए। इनमें सर्वाधिक 24 राेगी रेजिडेंसी जाेन में मिले। इनके अलावा प्रतापनगर में 6, शहर परकोटा में 10, उदयमंदिर में 5, महामंदिर में 17, मसूरिया में 19, शास्त्रीनगर में 23, मधुबन में 20 व बीजेएस में 11 राेगी मिले। इनके अलावा जिले के बनाड़ (मंडोर) ब्लॉक में 13, सालावास में 15, बिलाड़ा में 6, भोपालगढ़ मे 14, ओसियां में 3, बावड़ी में 2, फलोदी में 7, बाप में 3, शेरगढ़ में 6 व बालेसर में 2 रोगी मिले।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें